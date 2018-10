Ympäristöministeri Tiilikainen järkyttyi ilmastoraportin viestistä – Suomen kiristettävä tavoitteita: ”Nyt puhutaan ihmiskunnan kohtalon kysymyksistä”

Kotimaa

Ympäristöministeri Tiilikainen järkyttyi ilmastoraportin viestistä – Suomen kiristettävä tavoitteita: ”Nyt puh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005856541.html

https://www.is.fi/autot/art-2000005856531.html