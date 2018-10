Kotimaa

Ensi yönä kylmyys saapuu etelään – Muoniossa viime yönä 13,5 astetta pakkasta

Alkuviikosta sateenvarjolle on käyttöä isossa osassa maata, sitten sää selkenee ja lämpenee reilusti.





