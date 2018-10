Espoossa taas autopalo: nyt roihusi kuormuri

Kotimaa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai sunnuntaina kello 14.29 hälytyksen Espoon Tontunmäkeen, jossa kuorma-auto oli syttynyt palamaan.Auto paloi lähellä rakennuksia, mutta tuli ei levinnyt. Pelastuslaitos sammutti palon nopeasti.Ilta-Sanomien paikalla olleen toimittajan mukaan kuorma-auto vaikutti hylätyltä. Sen kyljissä näkyi tägejä ja se oli jätetty pusikkoon. Lähellä ollut rakennus on verrattain syrjäinen teollisuushalli, jonka ikkunoista osa on rikki ja osa peitetty levyillä.Aiemmin tänään viisi autoa vaurioitui kahdessa eri palossa Espoon Matinkylässä. Palot syttyivät kahdella eri parkkipaikalla, joiden etäisyys toisistaan on noin 200 metriä. Parkkipaikkojen välissä kulkee tie ja ne kuuluvat eri taloyhtiöihin.Toisella parkkipaikalla vaurioitui kolme autoa. Kahden auton etuosa on palanut, mutta kolmas auto pystyttiin ajamaan paikalta pois. Toisella parkkipaikalla palaneet kaksi autoa tuhoutuivat kuitenkin täysin ajokelvottomiksi.Poliisi tutkii palojen syttymissyytä. Paloja tutkitaan törkeänä vahingontekona, Länsi-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille. Toistaiseksi tiedossa ei ole, liittyvätkö Matinkylän autopalot Tontunmäen kuorma-auton palamiseen.