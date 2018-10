Kotimaa

Ahvenanmaan outo Venäjä-sopimus olisi voitu purkaa – yksi seikka saattaa selittää, miksi niin ei tehty

Airiston Helmen tutkinta nosti esiin Ahvenanmaan alueen sotilaallisen merkityksen. Samassa yhteydessä tulivat esiin vanhat sopimukset, jotka koskevat Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin asemaa.Ahvenanmaan asemaa tarkennettiin Neuvostoliiton kanssa tehdyllä valtiosopimuksella talvisodan jälkeen 1940 (24/1940) ja uudelleen Pariisin rauhansopimuksella 1947.Nykyinen Neuvostoliiton kanssa solmittu demilitarisointisopimus tuli voimaan 17. huhtikuuta 1948. Se on voimassa edelleen. Sopimuksen mukaan Venäjän Maarianhaminan-konsulaatti valvoo Ahvenanmaan demilitarisointia.Suomi onnistui kuoppaamaan Neuvostoliiton kanssa solmitun YYA-sopimuksen 1992.IS kysyi asiantuntijoilta, olisiko sama pitänyt tehdä Ahvenanmaan demilitarisoinnin valvontaa säätelevälle sopimuskohdalle.

Onko sopimuksen kohta, jonka mukaan Venäjän Maarianhaminan-konsulaatti valvoo Ahvenanmaan demilitarisointia Suomen kannalta epäedullinen?

Suomen on oltava valmis puolustamaan Ahvenanmaan saaria.

Miten käy virka-avun antaminen onnettomuuksissa?

