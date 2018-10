Kotimaa

Pientalo palaa Tampereen Pispalassa, viereisten talojen asukkaita evakuoitu

Pientalo palaa Tampereen Pispalassa, viereisten talojen asukkaita evakuoitu 6.10. 2:54

Tampereen Pispalassa on tulipalo, jonka takia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan.

Rakennuspalo syttyi pelastuslaitoksen mukaan neljän asunnon pientalossa Pispankadulla. Ohikulkija oli nähnyt liekin kajoa katon alta ja teki ilmoituksen hätäkeskukseen kello yhden jälkeen.



Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talon ylimmäisen kerroksen päädystä tuli jo runsaasti savua. Palo on levinnyt ylimpään kerrokseen ja kattorakenteisiin.



Viereisen rakennusten asukkaita on evakuoitu pois kodeistaan palosta leviävän savun takia.



Pelastus- ja sammutustoiminta on edelleen käynnissä. Henkilövahingoista ei vielä ole tietoa.