Kotimaa

Pohjois-Suomessa synkkä päivä liikenteessä liukkaan kelin vuoksi – miltei 60 onnettomuutta, kolme kuolonuhria

Peltiä on perjantaina ruttaantunut runsaasti vaikeiden ajo-olosuhteiden vuoksi Pohjois-Suomessa. Liikenneonnettomuudet Oulun ja Lapin läänien alueella ovat vaatineet perjantaina kolme kuolonuhria.

Perjantai on ollut Oulun ja Lapin läänien alueella vaarallinen ja musta päivä liikenteessä.Oulun poliisilaitos kertoo, että peltiä on perjantaina ruttaantunut runsaasti lumen ja liukkauden aiheuttamien vaikeiden ajo-olosuhteiden vuoksi.Iso osa autoilijoista oli poliisin mukaan liikkeellä kesärenkailla.Poliisille on ilmoitettu perjantain kello iltakuuteen mennessä alustavan tiedon mukaan lähes kuudestakymmenestä liikenneonnettomuudesta Oulun ja Lapin läänien alueella.Poliisi kertoo, että Vaalassa ulkomaalainen mies kuoli auton suistuttua ojaan yöllä kello puoli kahden tienoilla. Myös toinen autossa ollut henkilö loukkaantui lievästi.Kasitiellä Raahessa paikallinen mies kuoli ajauduttuaan perjantaina vastaantulevan rekan eteen. Poliisin mukaan rekka kuljetti nestekaasua, mutta auton säiliöt säilyivät törmäyksessä ehjinä.Myös Siikalatvan Pulkkilassa sattui kuolonuhrin vaatinut onnettomuus, kun auto suistui puoli neljän jälkeen iltapäivällä ojaan ja törmäsi ojarumpuun. Autoa kuljettanut nuorehko nainen kuoli törmäyksen seurauksena.Suurimmassa osassa päivän onnettomuuksista vältyttiin kuitenkin vakavammilta seurauksilta.Oulun poliisilaitos ohjeistaakin autoilijoita noudattamaan vaativien ajo-olosuhteiden vuoksi erityistä varovaisuutta.