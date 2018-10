Kotimaa

Abiturientin tappanut mies sulki tuoreen tuttavuuden asuntoonsa – yritti raiskata naisen puukolla uhaten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikko

Käytös muuttui radikaalisti

Uhkailua veitsellä

Yritti pakottaa suuseksiin

4,5 vuoden tuomio

Vakava rikostausta

Oli