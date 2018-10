Kotimaa

Kuvat: Näin valtavat erot näkyivät syksyn säässä yhden vuorokauden aikana

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005852771.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005852064.html