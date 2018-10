Kotimaa

Vaasan murhayrityksen epäily: Mies halusi kostaa avioliiton aikana tapahtuneen pettämisen

Poliisi epäilee, että mies puukotti 41-vuotiasta naisopiskelijaa Sepänkyläntiellä sijaitsevassa Vamian Sampo-kampuksessa tiistaina. Aseena oli poliisin mukaan isohko keittiöveitsi ja väkivallanteko tallentui koulun valvontakameralle. Nainen ei ole hengenvaarassa.IS:n tietojen mukaan nainen oli miehen ex-vaimo. Myös 49-vuotias mies opiskeli samassa koulussa.Pariskunta tuomittiin avioeroon Pohjanmaan käräjäoikeuden päätöksellä tasan kuukausi sitten, eli 5. syyskuuta. Nainen oli jättänyt avioerohakemuksen tämän vuoden tammikuussa.Mies myöntää lyömisen, mutta hän kiistää sen, että kyseessä olisi ollut henkirikoksen yritys. Miehen mielestä teko täytti korkeintaan törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön.tietojen mukaan miehen teon taustalla oli juurikin avioero, ja siihen johtaneet syyt. Miehen mukaan avioliiton aikana oli tapahtunut pettämistä, jota hän ei hyväksynyt. Mies on kertonut joutuneensa asian takia pilkan kohteeksi. Mies halusi kertomansa mukaan näyttää koulussa paikalla olijoille, ettei hän hyväksynyt naisen toimintaa.Mies on sanonut kuulusteluissa, että hän on nyt puhdistanut kunniansa, eikä hänellä ole enää mitään syytä tehdä rikosta. Kertomansa mukaan mies on jälkikäteen ymmärtänyt, että teko oli täysin harkitsematon. Kertomansa mukaan miehen ei olisi pitänyt mennä teossaan näin pitkälle.Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan miestä on todennäköisin syin epäiltävä murhan yrityksestä. Mies vangittiin oikeuden päätöksellä tänään perjantaina. Mahdollinen syyte on nostettava 5. joulukuuta mennessä.