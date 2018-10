Kotimaa

Bisquitin kolumni: Muuttunut mailma

Niin kuin hyvin tiedetään, suomalaisen kirjallisuuden päivää on totuttu viettämään Aleksis Kiven nimikkopäivänä.Tykkänään toinen asia sitten on, kuinka pitkään juhlinta voi tällaisenaan jatkua.Kiven tuotannossa on nykypäivän normikielenkäytön näkökulmasta toki paljon hyvää ja hyväksyttävää. Toihan hän muun muassa Nummisuutareittensa Topiaksen suulla yleiseen tietoisuuteen käsitteen vihapuhe.Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että vallitsevassa mielipideilmastossa, julkisessa puheavaruudessa, kumpaa sitten haluaakaan käyttää, on siirrytty pysyvästi Hottentottilaulun jälkeiseen aikaan.Pitkään täällä on pystytty keplottelemaan verukkeilla, että ne ja ne arvot ja asenteet on ymmärrettävä sen ja sen ajan ja yhteiskunnallisen tilanteen kontekstissa.Tällä keinolla esimerkiksi Ylen lähetystoiminta onnistui taannoin ainakin omasta mielestään selviämään itse synnyttämästään Pekka ja pätkä neekereinä -kohusta.On vaikea kuvitella, että yksikään maineestaan tarkka kirjankustantaja julkeaisi pyrkiä tänä päivänä markkinoille teoksella nimeltä Seitsemän veljestä.Sen sijaan on paljon helpompaa kuvitella, millainen välitön hästäg-myrsky moisesta uhkayrityksestä seuraisi.Ensimmäisenä ehtisi todennäköisesti iskemään hästäg all male panel -yhteisö, mutta kohta jo seuraisi perässä pippurinen hästäg toksinen äijägalleria.Kirjallisuuden tutkimuksessa Seitsemän veljeksen kaltaista kerrontaa on kutsuttu miesselittämiseksi. Kiven kohdalla voi puhua spesifisemmin nurmijärvisestä miehen katseesta.Tämä valtapositio määrittää koko kerronnan orientaation. Se presentoituu erityisesti ikäkuluissa ja luutuneissa asenteissa, jotka lukitsevat muun muassa sukupuolisen moninaisuuden teoksen narratiivin ulkopuolelle.Oudolla mielihalulla Kiven miehinen katse on kiinnittynyt teoksen naisoletettuihin.Kerronnan kannalta ei voi olla ratkaisevaa merkitystä sillä, että tekijä kuvaa esimerkiksi Kuokkalan kaksoissisaruksista toisen leveärintaiseksi ja toisen tukevarintaiseksi.Eräällä veljeksistä taas on vaimo, jonka povi kohoaa uljaasti. Eikä kirjoittaja pääse fetissistään irti, yksi veli asustaa torpassa, joka tietysti on uhkea.Sen sijaan tekijä mainitsee ohimennen kaksoissisarusten erilaisista luonteenlaaduista. Naisoletetut tarjoutuvat kirjoittajalle täten oivana mahdollisuutena hedelmälliseen butch ja femme -dikotomian tapaiseen lähestymiseen, mutta hän hukkaa täysin tilaisuutensa.Se, että kirjoittaja tekee veljessarjan ainoasta HLBTIQ-hahmosta lähinnä surkuhupaisan, ei edellisen jälkeen voi enää yllättää.Ajan merkit viittaavat siihen, ettei tämä myrkyllisen miehisyyden synnyttämä teos voi olla enää pitkään julkisesti saatavilla. Sen voi kyllä yhä lukea, kunhan siis vaan muistaa julkaisuajan yhteiskunnallisen todellisuuden.Kirjoittaja itse ei ymmärtänyt puoliakaan ylläolevasta.