Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta epäilty tunnusti sytyttäneensä palon – antoi poliisille yksityiskohtaisen teonkuvauksen

Joensuun poliisi on jatkanut esitutkintaa Kiihtelysvaaran kirkkoon puolitoista viikkoa sitten varhain sunnuntai-aamuna kohdistuneessa törkeässä vahingonteossa.Perjantaina poliisi tiedotti, että vangittuna oleva 29-vuotias kiihtelysvaaralainen mies on kuulustelussa myöntänyt sytyttäneensä kirkon palamaan. Poliisin mukaan miehen antama kuvaus tapahtumienkulusta on yksityiskohtainen. Kuvaukselle on saatu vahvistusta myös muusta esitutkintamateriaalista. Esitutkinnassa on vahvistunut, että kirkon polttamisessa on käytetty palavia nesteitä.Poliisi kertoo, että toistaiseksi kuulusteluiden tarkempaan sisältöön ei julkisuudessa voida ottaa kantaa.Esitutkinnan tehtävänä tästä eteenpäin on sovittaa vangitun miehen kuulustelukertomus lukuisiin muusta esitutkintamateriaalista saatuihin yksityiskohtiin. Näihin yksityiskohtiin liittyen poliisi voi joutua suorittamaan kuulusteluja sekä muita esitutkintatoimenpiteitä, joten esitutkinnan luotettavuuden näkökulmasta keskeisiä yksityiskohtia ei voida avata julkisuudessa.Esitutkinnan alkuvaiheessa pidätettynä olleita kolmea henkilöä ei enää epäillä tästä kirkkoon kohdistuneesta törkeästä vahingonteosta.