Kotimaa

Kolmen rekan peräänajo Lappeenrannan Muukossa – valtatie 6 poikki liikenteeltä

Kolmen rekan peräänajo Lappeenrannan Muukossa – valtatie 6 poikki liikenteeltä

4.10. 21:49

Poliisi kertoo, että valtatie 6:lla sattuneen peräänajon vuoksi liikenne on ollut poikki torstai-iltana.

Lappeenrannassa on sattunut torstai-iltana tieliikenneonnettomuus.



Kaakkois-Suomen poliisilaitos tiedottaa Twitterissä, että Valtatie 6:lla Lappeenrannassa Muukon kohdalla on ollut kolmen rekan peräänajo, minkä vuoksi tie on kokonaan poikki liikenteeltä.



Poliisi arvioi kello yhdeksän tienoilla illalla, että liikenne tulisi olemaan poikki noin tunnin.

Juttua päivitetään.