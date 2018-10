Kotimaa

Pelastuslaitos hälytettiin toimiin Sipoon Nikkilässä – savu nousee entisestä liikekiinteistöstä

Pelastuslaitos sai torstai-iltana hälytyksen suuresta rakennuspalosta Sipoon Nikkilässä.Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että pelastuslaitos hälytettiin paikalle Ison Kylätien ja Mixintien kulmaukseen torstai-iltana kello 19.02.Ennen kello kahdeksaa tilannekeskuksesta osattiin sanoa vain, että pelastuslaitos on paikalla noin kymmenen yksikön voimin. Rakennus on pelastuslaitoksen mukaan suuri kaksikerroksinen liiketila, joka on tyhjä.– Varmasti siellä jotain palaa. Mutta mitä siellä palaa ja paljon palaa, niin sitä en vielä tiedä, tilannekeskuksesta kerrotaan.IS:n kuvaajan ottamissa valokuvissa näkyy, kuinka rakennuksen ikkunoista tulee savua.Ilta-Sanomien tietojen mukaan paikalla toimi ennen Sipoon Raudan myymälä.Asiasta lisää hetken kuluttua.