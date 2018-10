Kotimaa

Nuori mies piti 17-vuotiasta ex-tyttöystävää vankina mökillä ja raiskasi kahdesti

Karmivia

Pahin

Satakunnan

Mies

Miehen

Mies





piirteitä saaneen rikoskokonaisuuden keskiössä ovat nuori tyttö sekä nuori mies. Rikosvyyhdin taustalla on kaksikon ero, jota mies ei sulattanut.Mies lähti vastahakoisen tytön kanssa autolla liikkeelle, ja risti tämän vapauden viikonlopun ajaksi viime vuoden lokakuussa. Tyttö oli tapahtumien aikaan 17-vuotias, mies 19-vuotias. Mies pahoinpiteli tytön.Kun tyttö pääsi vihdoin kotiin, hän kävi näyttämässä vammojaan lääkärissä. Tytön ilmoituksen mukaan hän sai kasvoihinsa ja kaulaansa mustelmia. Tyttö pelkäsi jo tuolloin, että mies uusisi tekonsa. Ja niin kävi. Mies pahoinpiteli tytön toistamiseen reilua viikkoa myöhemmin. Hän hakkasi tytön päätä tiiliseinään, ja tarttui tätä hiuksista.Oikeus määräsi miehen lähestymiskieltoon tyttöä kohtaan viime vuoden marraskuussa, mutta se ei hänen tahtiaan haitannut. Mies häiritsi yhä tyttöä, ja rikkoi lähestymiskieltoa kolmesti.ja karmein lähestymiskiellon rikkominen tapahtui tämän vuoden tammi-helmikuun välisenä aikana. Tyttö suostui lähtemään miehen auton kyytiin, ja kaksikko meni Keski-Suomessa, Viitasaarella sijaitsevalle mökille.Tyttö olisi halunnut jossain vaiheessa mökiltä pois, mutta mies ei siihen suostunut, vaan riisti tytön vapauden viideksi päiväksi. Tytön vanhemmat ja läheiset eivät tienneet hänen olinpaikkaansa. Mies raiskasi tytön kahdesti mökillä.Tyttö onnistui lopulta hälyttämään apua miehen kännykällä. Tyttö laittoi tekstiviestin ystävälleen, joka ilmoitti asiasta eteenpäin. Tyttö ei voinut soittaa omalla puhelimella, koska mies oli varastanut sen. Poliisit tulivat mökille, ja ottivat miehen kiinni.käräjäoikeus tuomitsi miehen 3,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen tämän vuoden kesällä. Mies joutuu maksamaan tytölle erinäisiä korvauksia 16 200 euroa. Miehellä ei ollut aiempia rikostuomioita.– Käräjäoikeus on seuraamusharkinnassaan päätynyt siihen, että oikeudenmukaisena ja kohtuullisena yhteisenä rangaistuksena on vastaajan syyksi luetuista teoista pidettävä 3 vuoden ja 6 kuukauden pituista yhteistä ehdotonta vankeusrangaistusta, Satakunnan käräjäoikeus kirjoitti.Tyttöön kohdistuneiden rikosten lisäksi mies syyllistyi muihin pienempiin rikoksiin ja vakaviksi katsottaviin liikennerikoksiin. Mies ajoi viime vuoden marraskuussa punaisia liikennevaloja päin, ja hän ajoi suojatietä ylittäneen polkupyöräilijän päälle. Mies pakeni paikalta. Pyöräilijä sai vakavia vammoja.syyllistyi 21 eri rikokseen, eli kahteen vapaudenriistoon, kahteen raiskaukseen, kolmeen lähestymiskiellon rikkomiseen, kahteen pahoinpitelyyn, kahteen vahingontekoon, kolmeen kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, kahteen varkauteen, ampuma-aserikokseen, näpistykseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, törkeään vammantuottamukseen ja liikennepakoon tieliikenteessä.Tuomio ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä mies on ilmoittanut tuomioon tyytymättömyyttä. Vaasan hovioikeus sai miehen valituskirjelmän viime kuussa.Siitä käy ilmi, että mies vaatii rangaistuksensa lieventämistä ja tuomion muuttamista ehdolliseksi. Mies kiistää molemmat tyttöön kohdistuneet vapaudenriistot, molemmat raiskaukset sekä toisen pahoinpitelyn. Kaikki muut rikokset hän myöntää.tulkinnan mukaan käräjäoikeus arvioi kertynyttä näyttöä virheellisesti. Miehen mukaan oikeus olisi jättänyt myös ”kokonaan huomioimatta” syytteitä vastaan puhuvat seikat, joita oli useita.Miehen mielestä räikein virhe oli se, kun oikeus ei huomioinut oikeudessa todistajana kuullun vanhemman konstaapelin kertomusta, joka miehen mielestä olisi puhunut raiskaussyytteitä vastaan.Mies myös kyseenalaisti tytön kertomusten uskottavuuden oikeudessa. Miehen mielestä mökillä tapahtui yhteisymmärryksessä tehtyjä sukupuoliyhteyksiä.– Asianomistaja on ensinnäkin muuttanut kertomuksiaan matkan varrella ja esitutkinnassa hän on kertonut asioista eri tavalla eri kuulusteluissa ja verrattuna oikeudessa kuultuun, miehen valituksessa lukee.– Toisekseen asianomistajan uskottavuutta rasittaa hänen katkeruutensa, vihansa ja mustasukkaisuutensa (miestä) kohtaan, valituksessa myös lukee.vaatii tuomioonsa lievennystä myös sillä perusteella, että asia on saanut julkisuudessa paljon huomiota. Mies on kertomansa mukaan joutunut muuttamaan kotipaikkakunnaltaan Raumalta toiselle paikkakunnalle. Miehen mukaan häntä ja hänen perhettään on uhattu väkivallalla.Vaasan hovioikeus ei ole vielä päättänyt, pidetäänkö asiassa varsinaista pääkäsittelyä. Mies on nykyään 20-vuotias. IS ei julkaise miehen nimeä uhrin suojelemiseksi.