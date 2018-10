Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Olen naisten hyväksikäyttäjä ja uhri

Eiköhän

Joku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mä en halua kritisoida hulluja ämmiä, mut aika vähän ne välittää norpista.

Mä olen aina

nyt olisi kansakuntana aika mennä eteenpäin, niin vastineeksi lupaan mennä hetkeks itteeni ja toimintatapoihiniMe ollaan opittu läksymme. Ymmärretty siirtää nää touhut yhdenlaisista maksetuista naisista toisenlaisiin maksettuihin naisiin. Ja nyt tää kaikki tuli takaisin. Me miehet ollaan #Me toon uhreja ja – myönnän! – naisten hyväksikäyttäjiä, jos hyväksikäytöllä tarkoitetaan, että feministinä rakastaa naisia LIIKAA.Heidi Lindén – nainen, tyypillistä! – on nyt kirjoittanut kirjan täynnä anonyymien militanttitylleröiden katkeraa miesvihaa.Eikö nää mammat tajua, mitä ne tekee? Tai niin kuin Sarasvuo neuvoi: ”Käytä sanaa valeuutiset”.Tässä on kyse isommista asioista kuin muutaman skitsopiparin harhoista. Tässä on kyse Suomesta, taiteesta, tulevaisuudesta, mun luomisvoimasta ja mä pelkään, että nyt ne kaikki katoaa samalla lailla kuin ihmisoikeudet Venäjällä.Lopulta kyse on myös sananvapaudesta, joka yritetään viedä multa, miehiltä – ja samalla meiltä kaikilta suomalaisilta, etenkin pieniltä tytöiltä.Se alkaa huomaamattomasti. Ensin ei saa sanoa ”Tsekkaa mun penistä”. Seuraavaksi ei saa sanoa ”Jos mä olisin sä, panostaisin vähän sitoutuneemmin oraaliseksiin”, ja lopulta ei saa sanoa ”Fascisctisia voimia on vastustettava!”. Ja nyt ollaan just siinä tilanteessa, ennen kolmatta maailmansotaa.ollut feministi, mulla on äiti, isoäiti ja kaks tytärtä, tai ne on poikia, mut joskus ne voi viel olla tyttöjä.Mä tiedän ja tunnistan hyvin naisten maailman. Mä ARVOSTAN naisia, koko skaalalla isoäidin korvapuusteista äidin lihapulliin.#Me too-kampanja on yks lähihistoriikin arvokkaimpia kampanjoita, jota tässä Sarasvuon kirjoittamassa lapussa pyydetään vertaamaan Apartheidiin, joka onneks viimein toteutui – mä RAKASTAN Mandelaa, mulla on kaikki sen levyt – ja Rosa Parksiin, ihanaan puistoon, johon on naisorjien kunniaksi istutettu leppä.Siksi mun on mahdoton ymmärtää, miks syyttävä sormi taas lähestyy mua niin, etten saa nukuttua. Onneks kävin terapiassa kerran vuonna 2010, niin mä uskallan analysoida syvällisesti itseäni ja just liikennevaloissa tajusin, et on vain yks johtopäätös. Nää syytöksiä esittävät naiset on sekopäitä. Hulluja narttuja. Kuukautiset.Sanoinko mä jo, että #Me too-kampanja on yks lähihistorian plus antiikin arvokkaimpia kampanjoita? Silti mä – feministinä – pelkään, et sen alle hautautuu muita tärkeitä asioita. Niin kuin norpat. Mä en halua kritisoida hulluja ämmiä, mut aika vähän ne välittää norpista.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.