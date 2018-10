Move-testin jälkeen kuollut poika kärsi sepelsuonien epämuodostumasta – lääkäri: Vaarallinen tilanne voidaan hoitaa leikkauksella

Kotimaa

Move-testin jälkeen kuollut poika kärsi sepelsuonien epämuodostumasta – lääkäri: Vaarallinen tilanne voidaan h

Syyskuussa espoolaisessa Tiistilän koulussa 13-vuotias poika jätti liikuntatunnilla tehdyn kuntotestin kesken sairauskohtauksen vuoksi. Pojalle soitettiin ambulanssi, mutta hän menehtyi sairaalassa seuraavana päivänä.Pojan kuolinsyyksi kirjattiin sepelsuonien synnynnäinen epämuodostuma. Move!-mittauksen juoksuosuus laukaisi kuolemaan johtaneen reaktion, mutta taustalla oli siis harvinainen synnynnäinen sairaus.IS kysyi asiantuntijalta sepelsuonien synnynnäinen epämuodostumasta.

Voitko kertoa yleisellä tasolla, voitaisiinko potilas, joka kärsii sepelsuonien synnynnäisestä epämuodostumasta pelastaa pikaisella leikkauksella, jos hän on saanut hengenahdistuskohtauksen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://luE%20LIS%C3%84%C3%84:%20Liikuntatunnin%20j%C3%A4lkeen%20kuollut%20poika%20k%C3%A4rsi%20sepelsuonien%20ep%C3%A4muodostumasta%20%E2%80%93%20erikoisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20listaa%20varoitusmerkit

Miten tutkitaan?

Äkillisesti sairastuneiden hoitoketjua parannetaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005836626.html

Juoksua 20 metriä kiihtyvässä vauhdissa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005848718.html