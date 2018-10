Kotimaa

Naisen polttamalla murhannut mies pääsee vapauteen

Välikohtaus

Hovioikeuden

Mies sai elinkautisen vankeusrangaistuksen murhasta.Hän kaatoi entuudestaan tuntemansa naisen päälle bensiiniä, ja sytytti tämän tuleen. Uhri ei pystynyt puolustautumaan voimakkaan humalatilansa takia. Myös mies oli tuhdissa humalassa. Polttamista edelsi riita viinapullosta.Paikalla olleet ihmiset sammuttivat liekit, mutta uhri sai pahoja palovammoja. Hänen kehon pinta-alasta noin 60 prosenttia paloi.Nainen vietiin Helsingin Töölön sairaalaan.tapahtui Varsinais-Suomessa, Alastarossa sijaitsevalla kesämökillä vuoden 2006 heinäkuun lopussa. Nainen menehtyi palovammoihinsa vajaata kuukautta myöhemmin.Turun hovioikeuden antaman tuomion mukaan henkirikos oli erityisen raaka.– Hovioikeuden käsityksen mukaan ihmisen polttaminen elävältä kuoliaaksi on tekotapana erityisen raaka, Turun hovioikeus totesi tuomiossaan vuonna 2007.Mies oli tuomittu myös törkeästä pahoinpitelystä ja kuudesta varkauden yrityksestä.Mies pyysi Helsingin hovioikeudelta viime vuoden huhtikuussa, että hänet laskettaisiin ehdonalaiseen vapauteen. Hovioikeus antoi ratkaisunsa tänään torstaina. Se hyväksyi miehen hakemuksen.mukaan miehen vapauttamista puolsivat hänen sitoutumisensa päihteettömyyteen, vankeusaikainen käyttäytyminen sekä hänen motivaationsa ”rikoksettomaan elämään”.– Hakijalla oli hyvät tukiverkostot, jotka edesauttoivat hänen selviytymistään siviilielämässä, Helsingin hovioikeus toteaa päätöksessään.Sen mukaan vapauttamista vastaan puhuivat itse teko sekä se, että osa rangaistusajan suunnitelman tavoitteista ei ollut vielä edennyt. Tavoitteita ehditään kuitenkin edistämään ennen miehen vapautumista, hovioikeus toteaa. Sen mielestä kokonaisuutena arvostellen vapauttamiselle ei ole esteitä.Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 21.1.2020, jolloin mies on ollut vankilassa noin 13,5 vuotta. Mies on nykyään 34-vuotias.