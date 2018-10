Kotimaa

Kaleva: Uusi laki tuo merkittävän muutoksen autoilijoiden arkeen – sallii kännykän käytön liikenne­valoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/autot/art-2000005790178.html

Sanomalehti

Tieliikennelainsäädännön