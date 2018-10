Kotimaa

Raskas ajoneuvo onnettomuudessa valtatie 1:llä – ”Johtanut henkilö­vahinkoon”

Raskas ajoneuvo onnettomuudessa valtatie 1:llä – ”Johtanut henkilö­vahinkoon” 4.10. 10:10

Onnettomuupaikka on valtatie 1:llä Kaarinan Piikkiössä.

Kaarinan Piikkiössä valtatie 1:llä on sattunut liikenneonnettomuus, joka on johtanut henkilövahinkoon, tviittaa Lounais-Suomen poliisi.



Poliisin mukaan onnettomuudessa on ollut osallisena raskas ajoneuvo.



Lounais-Suomen poliisi ei vielä kertonut tapauksesta tarkemmin. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.