Kotimaa

Torstai on poutainen – perjantaina saapuvat runsaat sateet: lunta, räntää ja vettä

Sää on poutainen. Jokunen sadekuuro voi tulla länsirannikon tuntumassa. Pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on selkeää laajalti. Luoteenpuoleinen tuuli heikkenee, idässä pohjoisluoteinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on 5–6 astetta, Koillismaalla 2–4 astetta ja Lapissa 0–5 astetta.Perjantaina voimakas matalapaine runsaine sateineen saapuu lännestä. Pohjoisessa sataa myös lunta ja maan keskiosassa sateet voivat alkaa osin räntänä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu navakaksi, puuskissa tuuli on kovaa. Merialueilla esiintyy myrskypuuskia.Iltapäivällä lännessä ja illalla myös idässä sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi samalla tuuli kääntyy länteen. Yöllä sää poutaantuu pohjoisessa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä enimmäkseen 6–10 astetta, idässä ja maan keskivaiheilla 1–6 astetta ja Lapissa -2 ja +1 asteen välillä.Lauantaina on lounaistuulista, Lapissa tuuli on heikkoa. Sää on poutainen maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa sataa paikoin vettä tai lunta.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 10 astetta, idässä noin 8 astetta, maan keskivaiheilla 5–8 astetta ja Lapissa -2 – +5 astetta.