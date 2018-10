Kotimaa

Helena, 62, on ”kassojen Helmi” – puhalsi kerran asiakkaan arpaan ja heti osui voitto kohdalle

Monelle ihmiselle on iso asia, jos kassa ehtii edes sen hetken kuunnella hänen kuulumisiaan.

On tärkeää kunnioittaa asiakasta, on näyttää hän miltä tahansa. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

