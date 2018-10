Kotimaa

Upseerilta löytyi valtava ase- ja ammuskätkö: 5 500 patruunaa, kymmenen laitonta asetta ja viisi kiloa ruutia

Sisä-Suomen

kihlakunnansyyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta Puolustusvoimissa työskentelevälle upseerille. Syytteen mukaan 43-vuotias mies on syyllistynyt törkeään kavallukseen ja palvelusrikokseen toimiessaan valtion leivissä.Miestä syytetään myös työpaikan ulkopuolisista teoista. Keski-Suomen käräjäoikeudessa käsitellään miehen syyllisyyttä räjähderikokseen, ampuma-aserikokseen ja petokseen.Teoista vakavin on törkeä kavallus. Syytteen mukaan mies anasti työnantajaltaan vajaan 4,5 vuoden aikana yhteensä 5 447 patruunaa.Teon mahdollisti se, että mies työskenteli Ilmasotakoulussa Tikkakoskella taisteluvälinealiupseerina, asemateriaalivaraston vastuullisena varastonhoitajana. Panokset löydettiin miehen hallusta ja ne on palautettu Ilmasotakoululle.pitää kavallusta törkeänä, sillä mies oli käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa. Myös teon kesto ja anastetun omaisuuden vaarallisuus vaikuttavat syyttäjän arvioon.Syyte palvelusrikoksesta koskee samaa tekoa.Miehen hallusta löytyi muutakin kuin anastettuja patruunoita. Miehen kotoa löytyi yhteensä kymmenen laitonta asetta ja 17 kiloa ruutia.Aseista viisi oli omavalmisteisia. Miehen tekemiä ovat syytteen mukaan mustaruutiase, suurikaliiperinen kivääri, osista koottu kivääri, omavalmisteisella piipulla varustettu Ruger-pienoiskivääri ja täysmetallinen, pienikokoinen pistooli.Muita miehen hallusta löytyneitä luvattomia aseita olivat Mosin-Nagant-kivääri, Walther-pistooli, Mauser-pistooli, kyrillisillä kirjaimilla varustettu Mosin-Nagantin tyyppinen kivääri ja määräysten vastaisesti deaktivoitu FN-pistooli.Lisäksi miehen kotoa löytyi kolme Dan Wesson -revolverin piippua sekä yksi haulikon ja kiväärin piippu.asianomistajana on vakuutusyhtiö If. Syyttäjän mukaan mies erehdytti Ifiä maksamaan hänelle liki 6 300 euron korvaukset vuonna 2015 tapahtuneesta vahingosta.If maksoi korvaukset, kun mies kertoi loukanneen itsensä kompastumisen seurauksena. Todistajan mukaan mies oli todellisuudessa saanut vammansa ajettuaan mönkijällä humalassa.Mies myöntää vain vakuutuspetoksen. Hän tosin kertoo, ettei kaatunut mönkijällä humalassa.Muut rikokset mies kiistää. Törkeän kavalluksen osalta mies katsoo, että hänellä oli oikeus ottaa patruunoita harjoituskäyttöön.