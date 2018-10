Autot antoivat lapsille tietä suojatiellä – pörssiyhtiön suuromistaja suhahti vierestä vaarallisesti suoraan yli

Kotimaa

Autot antoivat lapsille tietä suojatiellä – pörssiyhtiön suuromistaja suhahti vierestä vaarallisesti suoraan y

”Suhahti lasten edestä”

Vaaratilanne oli syntymässä

Mies tuomittiin liikennerikkomuksesta 9 päiväsakkoon, mikä tarkoittaa omistajan vajaan 40 000 euron kuukausituloilla 5 616 euron mätkyä.Mies sai sakkorangaistuksen alunperin Helsingin käräjäoikeudessa jo viime kesänä, mutta mies valitti asiasta hovioikeuteen.Hovioikeus päätti äskettäin, ettei jutulle myönnetä jatkokäsittelylupaa.Viiden ja puolen tonnin sakkojen taustalla on liikennerikkomus kesältä 2016.Suuromistaja ajoi ruuhka-aikaan Mannerheimintietä, kun hän näki kaksi lasta keskikaistalla. Hän katsoi lasten olevan vielä kaukana suojatiestä, joten mies arvioi, että voi ajaa suojatien yli pysähtymättä.Poliisipartio kuitenkin sattui olemaan vastakkaisella kaistalla samaan aikaan ja poliisipartion näkemys tapahtuneesta oli hyvin toisenlainen.Tilanteen nähnyt poliisi kertoi oikeudessa, että muut autot olivat antaneet lapsille tietä, mutta pörssiyhtiön omistaja oli mustalla autollaan suorastaan ”suhahtanut lasten edestä”.Auto ei ollut ajanut ylinopeutta, mutta kuitenkin noin 40–50 kilometrin tuntivauhtia.Niinpä poliisipartio lähti auton perään ja pysäytti kuljettajan. Poliisin mielestä sakon antamiselle oli perusteet.Vaikka lapset eivät olleet vielä suojatiellä, he olivat astumassa sille ja vaaratilanne oli syntymässä.Oikeus päätyi poliisin kannalle asiassa. Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä ohitettaessa ja kohdatessa.Kuljettajalta vaaditaan erityistä varovaisuutta lähestyttäessä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä.Koska suuromistaja itsekin myönsi nähneensä lapset suojatien läheisyydessä, oikeuden mukaan hänen olisi pitänyt lapset havaittuaan vähentää nopeuttaan ja antaa lapsille esteetön kulku suojatien yli.