Kotimaa

Poliisi tutkii: Liikkuuko Haapavedellä susi?

Poliisi on saanut kaksi ilmoitusta sudesta Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla. Jos kyseessä on susi, se pyritään karkottamaan, koska kyseessä on taajaan asuttu alue.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005841423.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005842713.html

Pyhäjoen varrella Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden taajamassa saattaa liikkua iso susi.– Poliisi on paikalla tutkimassa, mistä eläimestä on kyse. Olemme saaneet kaksi ilmoitusta siitä, että Haapaveden Pohjoistien läheisyydessä liikkuu mahdollisesti susi, vanhempi konstaapeli Mikko Vuorio https://www.is.fi/henkilo/Mikko+Vuorio+ Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksesta kertoo Ilta-Sanomille.Vuorion mukaan ilmoitetulla alueella on asutusta.– Kartan perusteella Pohjoistien lähellä on taajasti asutusta. Lisäksi lähellä on urheilukenttä ja koulu, hän kertoo.

Jos kyseessä on susi, miten poliisi toimii?