Kotimaa

Etelästä puskee matalapaine – Lapissa lämpötila painuu jo lähelle nollaa

Matalapaine, joka liikkuu Suomen eteläpuolitse itään tuo sateita etelään. Maan keskivaiheilla sadekuuroja tulee lähinnä länsirannikolla ja sää muuttuu selkeämmäksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa.Illalla sataa lähinnä kaakossa ja länsirannikolla voi tulla sadekuuroja. Pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus vallitsee. Etelässä tuuli voimistuu. Päivälämpötila on etelässä 6–8 astetta, maan keskivaiheilla noin 5 astetta, Lapissa enimmäkseen 1–4 astetta. Yollä on pakkasta paikoin maan keskiosassa, pohjoisessa yleisesti.Torstaina on poutaista laajalti, länsirannikolla voi tulla sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Maan pohjoisosassa on selkeää tai sää muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on luoteenpuoleista, illalla vähitellen lännenpuoleista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5–7 astetta, maan pohjoisosassa 1–6 astetta, Lapissa paikoin alempi. Yö on kylmä idässä ja pohjoisessa.Perjantaina matalapaine sateineen saapuu lännestä. Runsaimmin sataa pohjoisessa ja Lapissa sataa myös lunta. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu. Merialueilla voi esiintyä myskypuuskia. Päivälämpötila on etelässä 8–12 astetta, maan keskiosassa 4–9 astetta, Lapissa -1 ja 3 asteen välillä.