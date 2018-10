Porilaiset odottivat hotellihuoneita turhaan yli 8 tuntia Ateenassa – Matkavekka: Sekaannus ei liity lentoyhtiön konkurssiin

Kotimaa

Porilaiset odottivat hotellihuoneita turhaan yli 8 tuntia Ateenassa – Matkavekka: Sekaannus ei liity lentoyhti

Lentoyhtiö Primera Air ilmoitti maanantai-iltana hakeutuvansa konkurssiin 2. lokakuuta. Asia koskettaa myös suomalaisia reissaajia, sillä matkanjärjestäjä Matkavekka kuuluu Primera Airin kanssa samaan Primera Travel Group -konserniin.Tieto lentoyhtiön konkurssihakemuksesta tuli matkanjärjestäjälle maanantai-iltana. Matkavekan tiedotteen mukaan toiminta jatkuu normaalisti ja loka-marraskuun lentoja maakuntakentiltä lentää Small Planet -niminen lentoyhtiö. Helsingistä lähteviä lomalentoja tai muilla lentoyhtiöillä maakuntakentiltä operoitavia lentoja lentoyhtiömuutos ei koske.– Matkavekka on saanut hyvin nopealla aikataululla korvaavan koneen lentämään syksyn maakuntasarjaa tiistaiaamusta alkaen ja Matkavekan asiakkaille on tulossa hyvin vähäisiä vaikutuksia, kertoi kaupallinen johtaja Tiina Saari https://www.is.fi/henkilo/Tiina+Saari tiedotteessa.– Kevään 2019 matkojen lentoyhtiöstä tiedotamme myöhemmin, jatkoi Saari, jonka mukaan matkanjärjestäjä ottaa mahdollisimman pian lähtöpäiväjärjestyksessä yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joita tämä asia koskee.Ennen lentoyhtiön maanantaista konkurssi-ilmoitusta Primera Air ehti lennättää Ateenaan ryhmän Porista lähteneitä matkalaisia. Kaikilla loma ei alkanut suunnitelmien mukaan, kun hotellihuoneita ei pitkän odottelun jälkeen järjestynytkään hotellista, johon varaukset oli Matkavekan kautta tehty.Asiasta uutisoi ensin Satakunnan Kansa https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/ryhma-porista-aamulla-kreikkaan-lentaneita-odotti-hotellihuoneitaan-ateenassa-yli-kahdeksan-tuntia-iltamyohalla-ilmoitettiin-uudesta-yosijasta-edessa-viela-tunnin-ajomatka-201229257/ , jonka mukaan hotellin aulassa istui ja ihmetteli yli kahdeksan tunnin ajan 29 porilaisen seurue. Kari-Pekka Pääkkönen https://www.is.fi/henkilo/Kari-Pekka+Pääkkönen kertoi tiistaina puhelimitse IS:lle, että odottelu alkoi maanantaina, kun porilaiset pääsivät puoli yhdeltä aamupäivällä hotellin aulaan.– Huoneita luvattiin ensin neljältä ja sitten kuudelta. Hotellinjohtaja kutsui meidät porilaiset kaksi kertaa tiedotustilaisuuteen, joista jälkimmäiseen hotellijohto ei enää saapunut, Pääkkönen kertasi tapahtumia.– Tilaisuudesta ei oikein jäänyt mitään käteen. Ruokaa ja juomaa saimme, ja tunnelma oli ihan ok. Välillä jopa huvittunut, hän lisää.Vasta varttia vaille yhdeksän porilaisille selvisi, etteivät he pääse yöpymään valitsemassaan hotellissa. Sen sijaan heidät kuljetettiin bussilla toiseen hotelliin yli tunnin ajomatkan päähän.

”Ikävä sekaannus”

– Yhdeksältä hyppäsimme bussiin ja ennen puolta yhtätoista olimme uudessa hotellissa. Emme ole vieläkään varmoja, jäämmekö tähän hotelliin, mutta lähdimme kaverini kanssa Ateenaan katsomaan nähtävyyksiä, Pääkkönen kertoi Akropolis-kukkulalta käsin tiistaina aamupäivästä.Hänen mukaansa ensi viikolle ajoittuva paluulento on luvattu hoitaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti lentoyhtiön konkurssista huolimatta.– Satakunnan Kansan uutisoima tapaus porilaisten saapumisesta Kreikan Attika Rivieralle on ikävä sekaannus, jota Matkavekka pahoittelee, sanoi Tiina Saari IS:lle tiistaina.Saari kertoo, että Matkavekan porilaiset asiakkaat saapuivat maanantaina Kreikan Attika Rivieralle, joka myydään omatoimikohteena. Omatoimikohde tarkoittaa sitä, että opaspalvelut ovat saatavilla vain puhelimitse ja lentokenttäkuljetukset tehdään ilman opasta.– Yllättävien huonevarauksissa ilmenneiden sekaannuksien vuoksi hotelli ei majoittanut Matkavekan asiakkaita. Heille järjestettiin korvaava majoitus toisesta samantasoisesta hotellista, Saari kertoo.Hänen mukaansa asiakkaat saivat huoneita odotellessaan käyttää alkuperäisen hotellin All inclusive -palveluita, eli saivat syötävää ja juotavaa. Matkavekan kohdehenkilökunta oli asiakkaisiin yhteydessä tekstiviestein kolme kertaa illan aikana ja piti heidät tietoisina tilanteesta.Saari korostaa, ettei sekaannus liity Primera Airin konkurssiin.– Matkavekan maksut hotelleille ovat kunnossa ja huonesekaannus koski vain tätä yhtä Matkavekan hotellia Attika Rivieralla. Sekaannus ei liity mitenkään lentoyhtiö Primera Airin konkurssiin eikä muihin Matkavekan matkoihin. Matkavekka selvittää asiaa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa ja kun saa asiasta lisätietoa, on asiakkaisiin yhteydessä.