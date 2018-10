Kolmevuotias poika koki kovia päiväkodissa – toisen lapsen äiti syytti kiusaajaksi, paiskasi maahan ja ravisteli rajusti

Kotimaa

Kolmevuotias poika koki kovia päiväkodissa – toisen lapsen äiti syytti kiusaajaksi, paiskasi maahan ja raviste

Uhri ei saanut tilanteessa fyysisiä vammoja, mutta naiselle temppu tiesi käräjäreissua. Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi 35-vuotiaan naisen syyllistyneen pahoinpitelyyn.Rikos tapahtui päiväkodissa Jyväskylässä joulunalusviikolla viime vuonna. Lapset olivat päiväkodin pihalla laskemassa mäkeä liukureilla.Iltapäivällä päiväkotiin tullut nainen keskusteli lastentarhanopettajan kanssa päivän tapahtumista ennen yllättävää välikohtausta. Opettajan mukaan hyökkäyksen uhriksi joutunut poika pärisytteli suutaan naisen pojan suuntaan niin, että sylki roiskui.– Kun (nainen) huomasi tämän, hän lähti saman tien vierestäni juoksemaan sinne paikalle noin viiden metrin päähän. Hän tempaisi pojan kaksin käsin vartalon molemmin puolin, ehkä noin vyötärön korkeudelta kiinni pitäen maahan, opettaja kertoi poliisille esitutkinnassa.Opettajan mukaan paras termi kuvaamaan pojan kaatamista on paiskaaminen. Opettaja kertoi naisen myös ravistelleen poikaa.– (Nainen) huusi hänelle jotain, että anna olla viimeinen kerta ynnä muuta.Poika pillahti tilanteessa voimakkaaseen itkuun.– Olin jo lähtenyt (naisen) perään juoksemaan siihen paikalle ja sanoin voimakkaasti (naiselle), että lopeta välittömästi, sinulla ei ole oikeutta tehdä noin.Moni muukin työntekijä havaitsi tapahtuneen ja huusi naiselle, että tämä irrottaisi otteensa pojasta. Tämän jälkeen nainen otti syliin oman poikansa. Vielä pois mennessään hän huuteli sekä pojalle että lastentarhanopettajalle.– Minulle hän huusi jotain sellaista, että suojeletkin vielä tuollaista.Myös päiväkodissa harjoittelussa ollut opiskelija todisti tapahtuneen. Opiskelijan mukaan hyökkäyksen kohteeksi joutunut poika piti huulia päristellessään liukuria selkänsä takana kuin piilotellen sitä.– (Nainen) otti poikaa hartioista kiinni ja kaatoi sen siitä suoraan taaksepäin selälleen ja meni itse siihen hänen päälleen siten, että oli kokonaan pojan oikealla puolella, opiskelija kertoi poliisille.– Se (nainen) pärisytteli voimakkaasti huuliaan pojan suuntaan ja huusi sen jälkeen jotain sen tyylistä, että älä enää koskaan tee minun pojalleni noin.Asiaa jäätiin selvittelemään sisätiloissa päiväkodin johdon kanssa.Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen pojan isä saapui hakemaan lastaan myöhemmin. Hän sai kuulla, että jonkun muun lapsen äiti oli ”kaatanut tai töninyt” poikaa päiväkodin pihalla.– En heti tajunnut tilanteen vakavuutta, alitajuntaisesti ehkä mietin silloin, että kai meidän poika on jotain väärää tehnyt, kun tämä äiti on näin toiminut. Myöhemmin vasta kotona kun tilannetta käytiin (vaimon) kanssa läpi, niin tajusimme molemmat, että ei se mikään ihan pikku juttu ollut, isä kertoi poliisille.– Poika oli koko sen illan todella itkuinen ja puhui asiasta uudestaan ja uudestaan, että (toisen pojan) äiti teki tuhmasti ja hän ei saa tehdä niin.Nainen kertoi poliisille, että hänen poikaansa oli kiusattu päiväkodissa pitkin syksyä. Kahdesta pahimmasta kiusaajasta toinen oli juuri poika, jonka päälle hän oli käynyt.Nainen oli pettynyt siihen, ettei päiväkodin henkilökunta ollut puuttunut asiaan, vaikka oli tietoinen toistuvasta kiusaamisesta. Muut lapset olivat muun muassa heittäneet hänen poikaansa leikkiautolla kasvoihin ja repineet hänen naulakossa olleita vaatteitaan, äiti väitti.– Pojalla on ollut muun muassa kasvot aivan hiekassa, kun olen tullut häntä hakemaan. Kerran olen kotona huomannut, että hänen poskensa on aivan naarmuilla, nainen kertoi esikuulustelussa.– Poika näkee jo painajaisia asiasta, ja meidän illat menee pitkälti siihen, kun poika miettii, että ”äiti, miksi minulle tehdään niin”.Nainen kertoi tehneensä kaikkensa, jotta kiusaaminen loppuisi, mutta päiväkodin työntekijät eivät ole hänen mukaansa kyenneet auttamaan.– Hoitajat vaan vetoavat heidän vähyyteen ja siihen, että he eivät voi vahtia kaikkia lapsia jatkuvasti.Pahoinpitelyyn johtanut tilanne käynnistyi naisen mukaan siitä, kun hän näki pojan aikoneen lyödä omaa poikaansa liukurilla.– Sain jonkun pelkoreaktion, koska päiväkoti ei kerta kaikkiaan onnistu suojelemaan poikaani.Nainen ei muista tarkkaan, mitä teki, mutta myönsi nostaneensa toisen pojan pois oman poikansa luota lumihankeen.– Lisäksi saatoin nostaa käteni ilmaan nyrkissä esittääkseni lyöväni ja kysyin, että saako näin tehdä.Nainen myönsi säikähtäneensä itsekin omaa käytöstään.– Myönnän, että olen siihen poikaan kajonnut ja siitä olen tosi pahoillani. Minun olisi pitänyt ottaa poikani pois siitä tilanteesta eikä toista poikaa.– Jos se on joku rikos, niin olen siihen syyllistynyt. Mutta tämä toinen lapsi on pahoinpidellyt minun lastani monta kertaa ja minä haluan, että sekin tutkitaan, että miksi tämä päiväkoti on sallinut sen tapahtuvan, äiti vaati poliisilta.Tilannetta todistaneen lastentarhanopettajan mukaan naisella on ollut epäluottamusta päiväkodin työntekijöitä kohtaan.– (Sen) johdosta meille on tullut ohjeistus kertoa pojan päivästä ihan kaikki asiat aina noutotilanteessa hänen äidilleen. Osin tämänkin seurauksena varmasti tällä (naisella) on sitten vähän vääristynyt kuva pojan päivän kulusta, opettaja pohti esitutkinnassa.– Kaikilla tuon ikäisillä lapsilla on riitoja ja myös käsiksi käymistä, kun kaveritaitoja opetellaan ja harjoitellaan yhdessä leikkimistä ynnä muuta. Suurin osa näistä välikohtauksista, joissa poika on ollut mukana, ovat olleet niin pieniä ja normaaleja, ettei niistä olisi muille vanhemmille kerrottu.Nainen tuomittiin pahoinpitelystä 20 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 120 euroa.Lisäksi naisen pitää maksaa pojalle 250 euroa kivusta ja särystä sekä 350 euroa oikeudenkäyntikuluista. Kun mukaan lasketaan 80 euron rikosuhrimaksu, tuli rikoksen hinnaksi 800 euroa.Syyttäjä vaati teosta 30–40 päiväsakon rangaistusta, mutta tyytyy oikeuden ratkaisuun.– Nainen selitti tekonsa taustoja oikeudessa, mikä ehkä vaikutti tuomioon alentavasti, syyttäjä arvioi IS:lle.Naisen vaatimus poliisitutkinnasta päiväkodin toiminnan osalta ei syyttäjän tietojen mukaan ole toteutunut.– Eiköhän tämä ole päiväkodin ja vanhempien välinen asia.