Kotimaa

Poliisi Vaasan puukotuksesta: Koko tapahtuma tallentui valvontakameralle

2.10. 16:34

Pohjanmaan poliisi tiedotti tiistaina, että puukotetun naisen vammat eivät ole hengenvaaralliset.

Poliisi tiedotti aikaisemmin tänään, että Vaasassa on tapahtunut puukotus koulussa, ja että poliisi on ottanut epäillyn miehen kiinni tekopaikalta.



Pohjanmaan poliisin mukaan uhri, joka on epäillyn miehen entinen puoliso, on sairaalahoidossa. Hänen vammansa eivät ole hengenvaaralliset.



Poliisi kertoo, että koko tapahtuma on tallentunut koulun valvontakameralle ja poliisilla on erittäin hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut.



Ulkopuolisten nopea väliintulo on todennäköisesti pelastunut naisen hengen. Tapausta tutkitaan murhan yrityksenä.