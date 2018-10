Kotimaa

Poliisi epäilee: Kymmeniä eläimiä kuoli huonoon hoitoon Hausjärvellä – syy ei ollut raha

Poliisi on saanut epäillyssä eläinsuojelurikoksessa esitutkinnan valmiiksi.

Poliisi epäilee, että noin 30 nautaa ja kymmenkunta vuohta on kuollut puutteellisen hoidon seurauksena hausjärveläisellä maatilalla Kanta-Hämeessä, poliisi kertoo. Lisäksi tilalla on poliisin mukaan jouduttu lopettamaan ampumalla tai teuraaksi toimittamalla 19 nautaa ja 7 vuohta. Maatilaa pitänyttä keski-ikäistä pariskuntaa epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta.



Ilmoituksen teki poliisille tilalle tarkastuksen tehnyt valvontaeläinlääkäri. Poliisin mukaan kyse ei ollut taloudellisen edun tavoittelusta, vaan laiminlyöntien epäillään johtuvan henkilökohtaisesta syystä. Poliisi ei kommentoi syytä tarkemmin.



Tilalla ei ole enää tuotantoeläimiä.



Jutun esitutkinta on valmis, ja juttu siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.