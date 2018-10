Kotimaa

Nyt puhuu Move-testin jälkeen kuolleen pojan perhe – ”Minulla on häntä hirveä ikävä”

Syyskuussa

Äiti näyttää

Pojan isä

Vaikka poika

Velipuoli

19. syyskuuta

espoolaisessa Tiistilän koulussa 13-vuotias poika jätti liikuntatunnilla tehdyn kuntotestin kesken sairauskohtauksen vuoksi. Pojalle soitettiin ambulanssi, mutta hän menehtyi sairaalassa seuraavana päivänä.Nyt pojan perhe kertoo traagisen tapahtuman taustoista. He ottivat yhteyttä Ilta-Sanomiin kertoakseen, mitä todella tapahtui ja varoittaakseen muita vanhempia piilevien sairauksien vaaroista.puhelimeensa tallennettuja videoita. Vain vähän aikaa sitten hänen poikansa vielä makoili sängyllä nauraen ja esitteli trampoliinipuistossa hyppytaitojaan. Videoilla esiintyy poika, joka hymyilee paljon ja hassuttelee sisarustensa kanssa.13. syyskuuta kaikki kuitenkin muuttui.Poika oli syönyt aamulla tavalliseen tapaansa muroja aamiaiseksi ja lähtenyt kouluun hyvillä mielin. Aamupäivällä oli liikuntatunti, jossa koululaisten kuntoa kartoitettiin Move!-mittauksen avulla. Yksi osa sitä on niin sanottu piip-testi, jossa juostaan kahden viivan väliä kiihtyvään tahtiin niin pitkän kuin jaksetaan tai kunnes maksimiaika tulee täyteen.Äidin kertoman mukaan poika oli osallistunut piip-testiin, mutta muutaman minuutin juoksemisen jälkeen hänelle oli tullut huono olo ja hän oli mennyt vessaan oksentamaan.Paikalle hälytettiin ambulanssi, joka vei tajuttoman, sairauskohtauksen saaneen pojan sairaalaan. Sydämeen oli tullut hapenpuute, ja poika kuoli sairaalassa seuraavana päivänä.ja velipuoli sanovat, että Move!-mittaus laukaisi kuolemaan johtaneen reaktion, mutta taustalla oli harvinainen synnynnäinen sairaus.Ilta-Sanomien näkemistä dokumenteista selviää, että poika oli useiden vuosien ajan käynyt vähän väliä sairaalassa pyörtyilyn ja oksentamisen vuoksi. Edellisen kerran hänet oli kuljetettu ambulanssilla sairaalaan kesäkuun puolivälissä. Poika oli pyörtynyt muutaman kerran myös koulussa.kävi sairaalassa useita kertoja samankaltaisten oireiden vuoksi, mitään poikkeavaa ei koskaan löydetty. Perhe ihmettelee, miten on mahdollista, että sairautta ei aikaisemmin osattu diagnosoida.– Miten voi olla mahdollista, että alan ammattilaiset eivät ole tajunneet, mistä siinä on ollut kyse? Diagnoosi saatiin vasta, kun hän saapui sairaalaan viimeisen kerran. Sydänspesialisti äkkäsi sen nopeasti, velipuoli kertoo.Diagnoosi tuli kuitenkin liian myöhään. Pojan kuolinsyyksi kirjattiin sepelsuonien synnynnäinen epämuodostuma.on sitä mieltä, että jos poika ei olisi osallistunut piip-testiin, hänelle ei ehkä olisi käynyt tällä tavoin.– Toisaalta kyseessä oli harvinainen sairaus, jota kukaan ei voinut tietää. Tästä herää kuitenkin se ajatus, että jos jollain muulla on sama sairaus, hänelle saattaa käydä samalla tavalla, velipuoli sanoo.Myös äiti on huolissaan siitä, että jollekin muulle voi käydä samalla tavalla.– On tosi iso ongelma, jos jollain on tuollainen piilevä sairaus, josta lääkärit eivät tiedä. Sellainen voi olla kenen tahansa lapsella. En halua, että näin käy kenellekään, äiti sanoo.– Aion taistella sen eteen, ettei kukaan menehtyisi piilevään sydänsairauteen.poika haudattiin Espooseen Kellonummen hautausmaalle. Hautajaisissa oli paikalla runsaasti sukulaisia ja koulukavereita. Myös Tiistilän koulussa järjestettiin hiljainen hetki ja muistotilaisuus.Äiti kertoo, että kun hän on poikansa kuoleman jälkeen nähnyt naapurissa nuoria lapsia, hänet on vallannut sanoinkuvaamaton suru.– Minulla on häntä hirveä ikävä.