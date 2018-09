Alakerran äänekkääseen lemmiskelyyn kyllästynyt naapuri jätti ilmoitustaululle heippalapun: ”Jos viitsisitte vaihtaa lusikkaan...”

Kotimaa

Alakerran äänekkääseen lemmiskelyyn kyllästynyt naapuri jätti ilmoitustaululle heippalapun: ”Jos viitsisitte v

Helsinkiläisen kerrostalon ilmoitustaululle ilmestyneessä heippalapussa puututtiin ongelmaan, joka nousee aika ajoin esiin taloyhtiöissä.– Heippa! Seksi hauskaa on, kun se hyvin luistaa, mutta hiljaisuus ja naapurit on hyvä muistaa, käytävään ilmestynyt lappu muistuttaa runollisesti heti aluksi.IS kysyi Kiinteistöliiton kantaa asiaan.– Tavanomainen elämä on tietysti sallittua taloyhtiöissä. Seksi kuuluu peruselämään, samoin voi käydä yölläkin vessassa ja suihkussa, Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli https://www.is.fi/henkilo/Jenni+Hupli+ kertoo Ilta-Sanomille.Asunto-osakeyhtiölain 81 pykälässä on kerrottu syy sille, että yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Voiko äänekäs seksi olla syy haltuunottoon?





Isännöintiliitto: Hae sopuratkaisua

