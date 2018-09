Kotimaa

Asiantuntija antaa ohjeet: Näin tulet toimeen tyhmältä tuntuvan puolison kanssa

Osassa





Pitkien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä ihmeestä minä voisin sen tietää ja miksi ihmeessä minun pitäisi tietää se?





Toisin

Olen kieltänyt häntä osallistumasta musiikkiaiheisiin keskusteluihin.





Parisuhteessa