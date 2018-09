Kotimaa

Pelastustehtävä käynnissä Mallasvedellä: Vene ajanut kiville ja vuotaa

Pälkäne Veneessä on kolme aikuista ja pelastustoiminta on käynnissä.

Moottorivene on ajanut kiville ja vuotaa Mallasvedellä.



Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että veneessä on kolme aikuista ja että pelastustoiminta on käynnissä.



Mallasvesi on Pirkanmaalla, Pälkäneellä keskustaajaman lähellä sijaitseva järvi.



