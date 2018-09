Kotimaa

Asiantuntijoilta suoraa puhetta HS:ssä: Pysyvä kesäaika aiheuttaisi selviä haittoja suomalaisten terveydelle

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005824625.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005831917.html

https://www.is.fi/terveys/art-2000005825090.html