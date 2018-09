Nyt puhuu sotilasprofessori – tällainen merkitys Itämeren alueella on oikeasti: ”Venäjän ja länsimaiden suhteiden keskeinen näyttämö”

Kotimaa

Nyt puhuu sotilasprofessori – tällainen merkitys Itämeren alueella on strategisesti

Sotilasprofessori ja everstiluutnantti Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta kommentoi Itämeren strategista merkitystä, turvallisuuskysymyksiä ja alueen haasteita artikkelin videolla. Haastattelu julkaistaan lyhentämättömänä.

