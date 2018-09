Majuri otti rajavartiostosta lähtiessään mukaan kovalevyn, jolla oli erittäin salaiseksi luokiteltua materiaalia – tuomio tuli

Kotimaa

Helsingin hovioikeus tuomitsi rajavartiolaitoksen majurin sakkoihin virkasalaisuuden rikkomisesta ja palvelusrikoksesta. Sakkoja tuli yhteensä 1 680 eli 40 päiväsakon edestä.Tuomion taustalla on ulkoinen kovalevy, jonka valmiusupseerina työskennellyt majuri otti mukaansa Kaakkois-Suomen rajavartiostosta lähtiessään opetustehtäviin Raja- ja merivartiokouluun.Ongelmaksi muodostui se, että ulkoinen kovalevy sisälsi korkeimpien suojaustasojen II ja I -materiaalia. Majurilla oli valmiusupseerina pääsy materiaaliin, mutta hän ei olisi saanut ottaa aineistoa mukaansa.Suojaustasoja on neljä, eli erittäin salainen (I), salainen (II), luottamuksellinen (III) ja käyttö rajoitettu (IV).I-tasoa käytetään silloin, jos asiakirjan paljastumisen arvioidaan voivan aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa yleiselle edulle.Majuri ajatteli, että voisi käyttää kovalevyn sisältöä osittain opetusmateriaalina uudessa tehtävässään.Majurin mukaan rajavartioston edustajat olivat tietoisia hänen aikeestaan ja kaksi henkilöä ”sanitoi” kovalevyn kaikkein arkaluontoisimmasta materiaalista.Hovioikeuden mukaan tämä ei kuitenkaan vapauttanut majuria rikosoikeudellisesta vastuusta, vaan majurilla on ollut velvollisuus ennen levyn siirtämisestä varmistua huolellisesti sen sisällöstä, jotta hän voi harkita, missä määrin hänellä on oikeus pitää aineistoa hallussaan tehtävänmuutoksen jälkeen.Salaisten tietojen käsittely oli muutoinkin ollut huolimatonta.Sotilastiedustelussa toistakymmentä vuotta työskennellyt todistaja ihmetteli, mitä I-suojaustason materiaali ylipäänsä teki kovalevyllä, sillä kovalevy oli tarkoitettu II-suojaustason materiaalille.Sellaista aineistoa käsitellään tyypillisesti paperisessa muodossa, jotta aineisto on jäljitettävissä mahdollisimman tarkasti.Majuri toimi rajavartijoiden peruskurssilla kurssinjohtajana ja laati mukaan ottamansa aineiston pohjalta oppimateriaaleja opiskelijoille.Vaikka majuri itse sanoi, ettei ollut paljastanut opiskelijoille ”sotasalaisuuksia”, hovioikeus katsoi majurin paljastaneen oikeudettomasti salaista tietoaineistoa paitsi Raja- ja merivartiokoulun opiskelijoille, myös henkilökunnalle.Tämän lisäksi majuri käsitteli salaista aineistoa Raja- ja merivartiokoulussa määräysten vastaisesti.Helsingin hovioikeus käsitteli asian ensimmäisenä oikeusasteena, koska syytetty oli arvoltaan majuri. Tuomiosta voi valittaa vielä korkeimpaan oikeuteen.