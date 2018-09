Kotimaa

Anni Törn surmattiin miesystävän asunnossa ja haudattiin maastoon – epäilty pysähtyi matkalla huoltoasemalle

Poliisi

Näin traagisen yön tapahtumat etenivät

Ruumis oli haudattu. Ei se ole ihan paljain käsin onnistunut.