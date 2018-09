Kotimaa

Ylimieliselle laiskurille potkut antanut Lidl voitti riidan – velli­housuksi haukutulle varasto­miehelle kalli

Noin 30-vuotias varastomies katsoi, ettei irtisanomiselle ollut perusteita. Mies vaati Lidliltä korvaukseksi 14 kuukauden palkkaa eli noin 32 500 euroa. Ennen potkuja mies ehti työskennellä Lidlin Laukaan jakelukeskuksessa seitsemän vuotta.Lidl katsoi miehen muun muassa alisuoriutuneen työssä ja käyttäytyneen epäasiallisesti esimiestään kohtaan. Pari kuukautta ennen potkuja Lidl oli jo varoittanut miestä pitkälti samoista syistä.Varastomiehen mukaan mahdollinen alisuoriutuminen johtui selkäkivuista, joiden vuoksi hän oli käynyt lääkärissäkin. Mies katsoi myös, että esimiehet olivat antaneet hänelle ”huonompia” työtehtäviä kuin muille.Epäasiallisesta käytöksestäkin mies oli toista mieltä. Hänen mukaansa ryhmäpäällikkö oli haukkunut häntä vellihousuksi. Toisella kerralla mies väitti ryhmäpäällikön huitaisseen häntä nyrkillä olkapäähän.Ryhmäpäällikkö puolestaan kertoi varastomiehen kutsuneen häntä paskahousuksi. Varastomiehen kerrottiin kuvailleen lisäksi yhtä esimiestään käärmeeksi.Oikeudessa kuultiin lukuisia todistajia. Oikeus kiinnitti huomionsa siihen, että varastomiehen nimeämät todistajat eivät ole enää Lidlin palveluksessa.– (A:n ja B:n) kertomuksista on välittynyt huomattavan kielteinen suhtautuminen entiseen työnantajaan heidän omaan työntekoonsa liittyneiden seikkojen vuoksi, oikeus arvioi todistuksia.Esimiehet esiintyivät oikeuden mielestä uskottavammin.– Ottaen lisäksi huomioon, että esimiesten tehtäviin on kuulunut työntekijöiden työskentelyn ja tavoitteisiin pääsyn seuraaminen, heidän kertomuksiaan on pidettävä uskottavampina kuin (varastomiehen) nimeämien todistajien kertomuksia.Kaikkiaan oikeus piti näytettynä, ettei varastomiehen työnteko ei ollut niin tehokasta kuin sen olisi pitänyt olla. Oikeus ei saanut myöskään näyttöä siitä, että varastomiehelle olisi jaettu ”huonompia” töitä.– Esitetyn näytön perusteella (varastomies) on käyttänyt aikaa ylimääräiseen jutusteluun, joutenoloon ja keräilyalueelta poistumisiin, joihin pääasiallisena syynä on pidettävä heikentynyttä työmotivaatiota.Oikeus katsoi myös, että varastomiehen asenne ja käytös esimiehiä kohtaan oli negatiivinen, ylimielinen ja vastahakoinen.– Lisäksi (varastomies) on esittänyt esimiehistä negatiivista kuvaa myös ainakin joillekin uusille työntekijöille, oikeus totesi.Yksi työntekijä todisti, että varastomies oli ”ilmaissut odottavansa irtisanomista ja tulevansa riitauttamaan sen sekä haluavansa 20 000 euroa korvauksia”.Työpaikan pääluottamusmieskään ei pistänyt hanttiin esimiehen tehtyä päätöksen irtisanomisesta. Pääluottamusmies oli todennut ”yrityksen keinot varmaan käytetyiksi”.– (Varastomiehen) on täytynyt mieltää menettelynsä työsopimusvelvoitteiden vastaisiksi ja että työnantaja ei menettelyjä hyväksy, oikeus arvioi.Lidlin oikeudenkäyntikulut olivat hieman yli 22 000 euroa. Oikeus kohtuullisti nykyisin lähihoitajana työskentelevän miehen vastuuta tältä osin eli hänen pitää maksaa Lidlille 12 000 euroa.Miehen omat oikeudenkäyntikulut olivat noin 14 000 euroa. Riita tuli maksamaan miehelle siis noin 26 000 euroa.