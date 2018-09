Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Tuijota sitä lasta!

Iisalmelainen

isoisä on tehnyt havainnon: vanhemmat tuijottavat leikkipuistossa puhelinta, vaikka pitäisi tuijottaa lapsia.Tätä turvallista närkästyksen aihetta on helppo ymmärtää. Kun vanhemman kännykkäaddiktio on sillä tasolla, että hän lukee muovipussiin pakattua puhelinta jopa suihkussa – tosielämän esimerkki – hänet pitäisikin viedä Minnesota-hoitoon, jossa läheiset kertovat, miltä tuntui kun pelasit Sanajahtia huolimatta siitä, että lapsesi oli vähällä hukkua.Ja toki ylikäytöllä on muutenkin hintansa. Erään tutkimuksen mukaan huomiomme imeytyy kuuden minuutin välein älylaitteisiin. Ja jos rauhoitumme katsomalla televisiosta Love Island Suomea, käymme ohjelman aikana 21 kertaa muilla laitteilla kertomassa, miten vihaamme Love Island Suomea. Se siitä rentoutumisesta.Toisaalta vanhempien kännykän käyttöön osuva kritiikki on myös puhdasveristä jeesustelua. Tämän päivän mummit ja papat kasvattivat omia lapsiaan ajassa, jolloin oli normaalia pysyä poissa lastensa elämästä, myös fyysisesti. Avainkaulalapset viettivät päivittäin tuntitolkulla aikaa ilman aikuiskontakteja. Vauvaooppera tai taaperomindfullness olivat vasta tulevia kauhukuvia siitä mitä tapahtuu, kun aikuiset suunnittelevat ” kehittävää yhdessäoloa” lasten vaivaamiseksi.Vanhemmat – varsinkaan isät, aikansa tuotteet – eivät todellakaan istuneet hiekkalaatikoiden tai hoploppien laitamilla. Vanhemmilta ei ylipäätään vaadittu 40 vuotta meditoineen tiibetiläismunkin läsnäolon tasoa, koska vanhemmuuden standardit olivat kohtuullisemmat kuin nyt.ihannoimisessa unohdetaan, että täydelliset läsnäolon hetket ovat ohikiitäviä välähdyksiä. Todennäköisesti olemme uppoutuneena omiin ajatuksiimme suurimman osan valveillaoloajastamme. Älypuhelimet ovatkin vain tehneet näkyväksi mielemme lepattamisen.Mistään uudesta vitsauksesta muissa maailmoissa haahuilussa ei todellakaan ole kysymys.Filosofi Seneca kirjoitti ajankäytöstä ja mielen vaeltamisesta tavalla, joka on tyrmäävän ajankohtaista reilut 2000 vuotta myöhemminkin. Hän suomi sähläämistä ja suhtautui erityisen nyrpeästi multitaskaamiseen.”Mikään asia ei juurru mieleen, jota hajotetaan joka suuntaan”, Seneca motkottaa ja muistuttaa että ihmisten pitäisi käyttää aikansa elämiseen eikä vain olemassa olemiseen. Tosin helppohan Senecan oli viisastella. Hänen ei tarvinnut hakea lapsia päiväkodista eikä taistella Wilma-viestien kanssa.se suoraan: kännykät ovat muuttuneet kehojemme jatkeeksi eikä tilanne ole suoranaisesti muuttumassa toiseksi. Närkästelyä tehokkaampaa on opetella tapoja, jotka johtavat kohtuukäyttöön.Amerikkalainen käsikirjoittaja Shonda Rhimes tarjoaa närkästelyn sijaan mallin, joka sijoittuu absolutismin ja ongelmakäytön väliin.Hän päätti sanoa lapselleen joka kerran ”kyllä”, kun tämä pyytää äitiään leikkimään tai osallistumaan johonkin. Kännykkä pois ja huomion aurinko kohti lasta.”Viidentoista minuutin päästä lapset ovat kyllästyneet, ja haluavat tehdä jotain muuta – ilman minua.”Rhimesin ajattelussa vartti riittää. Maailma ei lakkaa pyörimästä sen aikana, mutta kaikki voittavat: lapsi, vanhempi – ja vartin päässä odottava maailma.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.