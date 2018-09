Kotimaa

Pahimmillaan sähköittä oli yli 25 000, nyt ei tuhattakaan – tuuli yltyy taas perjantaina

Suomen yli pyyhältänyt syysmyrsky katkaisi pahimmillaan yli 25 000 talouden sähköt ympäri Suomea: esimerkiksi iltapäivällä hieman kello kahden jälkeen sähköttömiä oli yli 90 kunnassa ja 17 sähköyhtiön alueella.Nyt Energiateollisuuden sähkökatkoskartan mukaan sähkökatkot on saatu haltuun, eikä kello 22 aikaan sähköttömiä ollut enää tuhattakaan. Kaikkiaan sähkökatkoja oli kuitenkin varsin laajalla alueella vielä illallakin.972 sähkötöntä asiakasta sijoittuivat nimittäin 18 kuntaan ja kahdeksan yhtiön alueelle: Muun muassa Länsi-Suomen Porissa asiakkaita oli sähköttä 105, mutta niin ikään idän Ilomantsissa ilman sähköä pärjäili 127 asiakasta.Pohjoisessa ongelmia ei sen sijaan ollut, sillä pohjoisin sähkökatkoista kärsivä kunta oli Keski-Suomen Viitasaari.Torstaina tuuli oli myrskylukemissa Selkämerellä ja Perämerellä. Sisämaassa tuulenpuuskat olivat voimakkuudeltaan 15–20 metriä sekunnissa etelä- ja keskiosissa maata. Saimaan alueella puhuri raivosi yli 20 metriä sekunnissa vesialueilla.Sähkökatkosten lisäksi tuuli vaikeutti liikennettä. Sivutuuli heilutti autoja monin paikoin eteläistä Suomea ja Eurajoella sivutuuli yllätti pakettiauton kuljettajan, jonka auto suistui peräkärryineen ojaan.Myrsky aiheutti myös rakennusvahinkoja. Kotkassa tuuli repi vesitornin katon irti, eikä vaurioita pystytty tuulisen sään vuoksi välittömästi korjaamaan.Torstain ja perjantain välisen yön tulisi olla tyyni, mutta huomenna päivä on jälleen tuulinen. Voimassa on tuulivaroituksia merelle ja aallokkovaroitus. Lisäksi Pohjanmaalla sekä länsi- ja keskiosissa maata liikennesää on mahdollisesti vaarallinen.