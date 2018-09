Airiston Helmestä takavarikoitiin käsittämätön määrä dataa – tiedostojen koko liki sata kertaa suurempi kuin Panama-vuodossa

Kotimaa

Airiston Helmestä takavarikoitiin käsittämätön määrä dataa – tiedostojen koko liki sata kertaa suurempi kuin P

Airiston Helmen rahanpesututkinnassa takavarikoidun tietoteknisen aineiston määrä lienee Suomessa ennennäkemätön. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että tämän hetken arvioi datan kokonaismäärästä on 100–200 teratavua.– Normaalivuonna meillä takavarikoidaan KRP:ssä sata teratavua. Tämä tarkoittaa siis vuoden aikana kaikkia juttuja, jotka tulevat sisään. Nyt meillä on kaksinkertainen määrä yhtenä viikonloppuna, rikostarkastaja Tomi Taskila https://www.is.fi/henkilo/Tomi+Taskila+ sanoo.Tavu on tietotekniikassa käytettävä tallennuskapasiteetin perusyksikkö. Yksi teratavu puolestaan on tuhat miljardia tavua.Taskilan mukaan aineiston luettelointi on kesken ja työstäminen vasta alkutekijöissään. Vasta muutamien laitteiden sisällön kopiointi on aloitettu.– En pysty vastaamaan kysymykseen aineiston sisällöstä. Vaikea on nähdä, että kaikki pelkkiä Word-dokumentteja olisivat. Sanotaanko näin, että se olisi yllätys. Siinä riittäisi lukemista.Aineiston kokoa voi hahmottaa esimerkiksi siten, että se on puhtaalta tiedostokooltaan jopa lähes satakertainen verrattuna Panaman papereihin, jota on kutsuttu maailman suurimmaksi tietovuodoksi. Kyse oli panamalaisesta asianajotoimistosta Mossack Fonsecasta tietomurrolla hankitusta aineistosta, joka paljasti maailmanlaajuisia veroparatiisikytköksiä.Panaman paperit käsitti yli yksitoista miljoonaa asiakirjaa. Sen koko jäi silti 2,6 teratavuun https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001908064.html suuret tietomäärät vaativat myös tallennustilaa. Lukuisia laitteita otettiin takavarikkoon viime viikonloppuna Turun saaristossa toteutetussa suuroperaatiossa, jossa KRP teki kotietsinnän 17:ään eri kohteeseen.Tietoteknistä aineistoa on Taskilan mukaan ”kaikenlaisilla tallennusalustoilla”. Hän ei halua yksilöidä niitä tarkemmin, mutta kyseeseen voivat tulla esimerkiksi tietokoneet, puhelimet, muut mobiililaitteet, muistitikut, levykkeet, ulkoiset kovalevyt ja niin edelleen.

Entä löytyikö etsinnöissä palvelinkeskusta?

– En ota kantaa tuon tyyppiseen kysymykseen. Siinä mennään turhan tarkkaan tutkinnan sisältöön.Tutkintaa voi hankaloittaa sekin, että osa aineistosta on salattua.– Joitakin salattuja tikkuja on löytynyt. Selvittelemme vielä kokonaisuutta ja mietimme, mitä niille voidaan tehdä vai voidaanko mitään.KRP kertoi torstaina, että aineiston tutkimiseen osallistuu myös suojelupoliisin asiantuntijoita.Onko epäiltävissä, että tapaukseen liittyisi jotain suojelupoliisin toimialaan kuuluvaa KRP:n tutkimien talousrikosten ohella?– Meillä ei ole, eikä uusia rikosilmoituksia ole kirjattu. Minun tutkintaryhmäni tarvitsee konkreettista apua vieraskielisen materiaalin läpikäymisessä. Tähän on pyydetty apua. Jos jotain muuta on, niin suojelupoliisin asiantuntijat itse arvioivat, löytyykö materiaalista kytköksiä heidän toimialaansa.laitteiden ohella KRP takavarikoi iskussa runsaasti käteistä rahaa. Sitä on yhteensä noin kolme miljoonaa euroa ja 180 000 dollaria. Eri kohteista löytyi Taskilan mukaan seitsemän kassakaappia, joista kolme saatiin avattua paikan päällä ja neljä tuotiin pääkaupunkiseudulle avattaviksi.Ensi alkuun poliisi kertoi julkisuuteen muovikassista löytyneestä 500 000 eurosta, mutta määrä kasvoi tutkinnan edetessä.– Yhdestä kohteesta löytyi kassakaappi, jonka ulkopuolella oli muovikassi. Sisältä löytyi sitten lisää rahaa, Taskila kertoo.Poliisi jatkaa epäiltyjen kuulustelemista. Tarkoituksena on lähiaikoina myös etsiä todistajia, joilla voisi olla havaintoja saaristomökkien rakentamisesta, jonka epäillään tapahtuneen pimeällä työvoimalla.

Onko tutkinnan kohteena olevan yhtiön omistajaa (54-vuotias venäläinen liikemies) vielä tavoitettu kuultavaksi?

– En ota kantaa tuohon kysymykseen. Mentäisiin välillisesti siihen, mitä tutkinnassa on tehty ja mihin suuntaan.Poliisi epäilee, että Airiston Helmi Oy:ssä on pesty puhtaaksi ulkomailla rikoksilla hankittua rahaa. Poliisi ei ole kertonut, mistä maasta rikollisiksi epäillyt varat ovat peräisin.