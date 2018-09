Kotimaa

Toivola: En tiennyt että säätiö rikkoi lakia, kun palkkiot piilotettiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005841340.html

”Se selvisi minulle nyt vasta”

Lupasi palauttaa rahat eduskunnalle

”Tämäntyyppistä toimintaa ei hyväksytä”

Torstai-iltana

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005844033.html