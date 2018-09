Kotimaa

Yli 70-vuotias nainen katosi Keiteleellä – poliisi pyytää työrauhaa ja ilmoituksia havainnoista

Yli 70-vuotias nainen on kadoksissa Keiteleellä. Sukulaiset ilmoittivat hätäkeskukseen naisen katoamisesta torstaina kello 17 jälkeen.Nainen nähtiin viimeksi Keiteleelle kotinsa lähellä puoli neljän aikaan. Nainen oli liikenteessä jalkaisin tai mahdollisesti polkupyörällä.Naista etsitään Koutajärven länsipuolelle. Poliisi pyytää välttämään liikkumista alueella, jotta koirapartiot saavat työrauhan.Nainen on 156 senttiä pitkä ja hoikka. Hänellä on todennäköisesti yllään tummat vaatteet. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.Etsintään osallistuu useita poliisipartioita. Etsintää tulevat vahvistamaan illan aikana Rajavartiolaitoksen helikopteri ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu.