Kuva: Tuuli runnoi vesitornin katon Kotkassa täysin uuteen uskoon

Tuuli repi Kotkan vesitornin katon irti





Torstai on ollut osassa Suomea erittäin tuulinen päivä, kun voimakas matalapaine on kulkenut Suomen yli idän suuntaan. Tuuli alkoi voimistua jo keskiviikkoiltana, eikä vahingoilta ole vältytty. Esimerkiksi Kotkassa kova tuuli on repinyt vesitornin katon osittain irti Jylpyn kaupunginosassa.Kymenlaakson pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapahtumapaikka on osittain eristetty, jotta vesitornin irtonaiset kattorakenteet eivät aiheuttaisi pudotessaan vaaraa ihmisille. Päivystävän palomestarin mukaan katon korjaustoimia joudutaan kuitenkin odottamaan perjantaihin saakka. Torstai-iltapäivänä paikalla vallitsivat niin tuuliset olosuhteet, ettei vesitornin katolle ole ollut asiaa.Sääpalvelu Forecalla ei iltapäivällä kello 15 jälkeen ollut ajantasaisia tuulitietoja Kotkan Hovinsaarelta. Kotkan edustalla sijaitsevalla Haapasaarella tuuli on ollut päivän mittaan kova. Tuoreimpien havaintojen mukaan kello 10 aamulla Haapasaaren keskituuli oli 20 metriä sekunnissa ja puuskamaksimiksi oli mitattu 26,1 metriä sekunnissa.STT:n mukaan kova tuuli on katkaissut Suomesta sähköt noin 18 000 kotitaloudelta. Paljon sähköttömiä talouksia on ollut esimerkiksi Joutsenossa Etelä-Karjalassa ja Kouvolassa Kymenlaaksossa. Runsaasti katkoksia on esiintynyt myös Luumäellä ja Kotkassa.Iltaa kohden tuulten oletetaan rauhoittuvan.