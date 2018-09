Kotimaa

Roosa nauha -keräyksellä tavoitellaan kahta miljoonaa euroa syöpä­tutkimukseen

Torstaina on alkanut jokavuotinen Roosa nauha -keräys suomalaisen syöpä­tutkimuksen hyväksi. Keräys­tavoitteena on kaksi miljoonaa euroa.Kohta alkava lokakuu on kansainvälinen rintasyöpä­tietoisuuden kuukausi. Roosa silkkinauha on tuolloin rintasyövän vastaisen taistelun symboli eri puolilla maailmaa.Rintasyöpä on jo pitkään ollut suomalaisten naisten yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu noin 5 000 naista. Lähes joka kahdeksas suomalais­nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Miehillä rintasyöpä on harvinainen.Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on edistää syöpätutkimusta ja vaikuttaa siihen, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa. Pyrkimyksenä on myös, että jokainen syöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden eri vaiheissaKeräyksellä tuetaan ensisijaisesti rintasyövän vastaista työtä.