Kotimaa

Suojelupoliisi osallistuu Turun saariston suuroperaation tutkintaan





Poliisin mukaan tämä johtuu siitä, että osassa materiaalista tarvitaan suojelupoliisin analyysiä ja teknistä asiantuntemusta. Saaristo-operaatiossa takavarikoidun tietoteknisen aineiston määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 muistitikun (2 GT) sisältöä.Lisäksi suojelupoliisi arvioi mahdollisia kytköksiä omaan toimialaansa. Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Ydintoiminta-alueita suojelupoliisilla ovat terrorismintorjunta, turvallisuustyö ja vastatiedustelu.Poliisi ei halua tarkentaa, mihin suojelupoliisin osa-alueeseen mahdolliset kytkökset voisivat liittyä.Airiston Helmi -yhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.Poliisi löysi viikonlopun kotietsinnöissä tietoteknisen materiaalin lisäksi noin kolme miljoonaa euroa käteistä rahaa. Kaksi henkilöä on tiistaina vangittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tutkintaan liittyen. Toista epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta, toista törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään veropetokseen.