Kotimaa

Hiilidioksidivuoto Järvenpään Lidlissä – henkilöstö evakuoitiin välittömästi

Vuoto saatiin tukittua ja tuuletus saatiin käyntiin.

Järvenpäässä on tänään aamulla sattunut vaarallisen aineen onnettomuus. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta klo 8.07.



Rakenteilla olevassa Lidlin jakelukeskuksessa Järvenpäässä tapahtui aamulla hiilidioksidivuoto, joka johtui putken vioittumisesta.



Yrityksen henkilöstö evakuoitiin välittömästi. Vuoto on saatu tukittua ja tuuletus on aloitettu.



Päivitys 27.9.2018 klo 9.02: Lisätty tieto onnettomuuden paikasta ja syystä.