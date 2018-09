Länsirannikolla valtava määrä myrskytuhoja – yksin Poriin tuli yön aikana 100 tehtävää: ”Ei tämä ole mikään tyypillinen syysmyrsky”

Kotimaa

Länsirannikolla valtava määrä myrskytuhoja – yksin Poriin tuli yön aikana 100 tehtävää: ”Ei tämä ole mikään ty

Olitko paikalla myrskyn riehuessa? Lähetä kuva tai video WhatsApp-viestinä numeroon 0406609019 tai sähköpostilla videot@iltasanomat.fi.

Kuvia voit lähettää myös viestinä IS:n numeroon 13456.

Voit myös lähettää kuvia IS:n nettilomakkeen http://www.iltasanomat.fi/uutisvihje kautta.

Katso yllä olevalta videolta päivän tuore sääennuste.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005842832.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy