Kotimaa

Myrsky katkoo puita ja sähköjä Pohjanmaalla

Myrsky katkoo puita ja sähköjä Pohjanmaalla 27.9. 0:25

Henkilövahingoilta on toistaiseksi vältytty.

Myrsky on katkonut puita ja aiheuttanut sähkökatkoja Pohjanmaalla. Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan puiden kaatumisiin liittyviä tehtäviä on ollut illan ja alkuyön aikana kymmeniä. Vaasassa esimerkiksi puu kaatui omakotitalon päälle.



Henkilövahinkoja ei ole kuitenkaan tullut ja omaisuusvahingotkin ovat jääneet pieniksi. Palomestarin mukaan eniten myrskyyn liittyviä tehtäviä oli iltaseitsemän ja iltakahdeksan aikaan, mutta yötä kohden tehtävät ovat vähentyneet.



Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä kotitalouksia oli puolenyön jälkeen noin 13 000. Suurin osa sähkökatkoista on Pohjanmaan alueella.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.