Kotimaa

Airiston Helmeen yhdistetty italialais­pankki ja trustiyhtiö eivät kommentoi Krp:n tutkintaa: ”Salassapito tur

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italialaisen

Banco BPM:n

Airiston Helmen

viikonloppuna tehtiin Turun saaristossa keskusrikospoliisin jättioperaatio, joka kohdistui Ilta-Sanomien tietojen mukaan Airiston Helmi -yhtiöön.Vuodesta toiseen tappiollista liiketoimintaa harjoittaneen yhtiön lukuisat saariomistukset ovat herättäneet suurta huomiota Suomen mediassa jo useiden vuosien ajan.Ilta-Sanomat kirjoitti viime sunnuntaina, että Airiston Helmen taustalla oleva omistus osoittaa Italian suuntaan.Yhtiön hallituksen jäseneksi merkittiin joulukuussa 2016 italialainen vuonna 1955 syntynyt mies.Marraskuussa 2016 Airiston Helmen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Italian Bresciassa. Pöytäkirjan mukaan yhtiön omistus oli silloin italialaisella Perlago SRL -yhtiöllä.kaupparekisterin asiakirjoista käy ilmi, että Perlago on vaihtanut nimensä Finnovaksi ja että Finnovan johdossa on samanniminen henkilö kuin Airiston Helmen hallituksen italialaisjäsen. Airiston Helmen tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että sillä on lainaa Finnovalta.Italian kaupparekisterin elokuussa 2016 päivätyissä tiedoissa Finnovan omistajaksi oli merkitty sadan prosentin osuudella italialainen Aletti Fiduciaria -niminen yhtiö. Aletti Fiduciarian omistaa Italian kaupparekisterin tietojen mukaan Banca Aletti & C. S.p.A, joka on puolestaan osa isoa italialaista Banco BPM -pankkikonsernia.Reuters kertoi viime elokuussa, että Banco BPM on Italian kolmanneksi suurin pankki. Konserni kertoo sivuillaan, että sillä on 25 000 työntekijää, 2 300 konttoria ja neljä miljoonaa asiakasta.Ilta-Sanomat kysyi Banco BPM:n viestinnästä, onko Airiston Helmen omistava yhtiö Banco BPM:n alaisuudessa ja onko Banco BPM tietoinen Suomessa käynnissä olevasta poliisitutkinnasta.viestinnästä vastattiin IS:n kysymyksiin keskiviikkona sähköpostilla toimitetulla Aletti Fiduciarian kirjallisella lausunnolla, jossa kerrottiin, että Aletti Fiduciaria on Italian lainsäädännön alaisuudessa toimiva niin sanottu trustiyhtiö.– Aletti Fiduciaria pitää hallinnassaan omaisuuseriä kolmansilta osapuolilta, joilla säilyy todellinen omistusoikeus, kerrottiin sähköpostiviestissä.Banco BPM:n toimittaman lausunnon mukaan omistustiedot ovat luottamuksellisia.– Salassapito on turvattava ja siitä voidaan poiketa vain asiaan kuuluvien viranomaisten pyynnöstä. Aletti Fiduciaria on valmis syvään ja rakentavaan yhteistyöhön viranomaisten kanssa, mutta tähän mennessä mitään pyyntöä ei ole tullut.omistus oli järjestetty yhtiökokouksen kokouspöytäkirjojen mukaan vielä syyskuussa 2016 siten, että siitä omisti 90 prosenttia Puolaan rekisteröity Meander Sp. -yhtiö, jota edusti kokouksessa venäläinen Airiston Helmen silloinen hallituksen puheenjohtaja.Hallituksen puheenjohtaja omisti Airiston Helmestä 10 prosenttia. Venäjällä vuonna 1964 syntyneellä miehellä oli Maltan passi.